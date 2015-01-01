К югу от ада (сериал, 2015) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Wink
2015, South of Hell
Ужасы, Триллер18+

О сериале

Мария Абаскал – профессиональная охотница на демонов. Секрет успеха Марии в том, что она сама является вместилищем для «беглянки из ада» по имени Эбигейл, с которой ведет борьбу за свою душу.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Фэнтези, Триллер
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.2 IMDb