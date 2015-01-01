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К югу от ада
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К югу от ада (сериал, 2015) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2015, South of Hell
Ужасы, Фэнтези18+

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Сюжет

Мария Абаскал – профессиональная охотница на демонов. Секрет успеха Марии в том, что она сама является вместилищем для «беглянки из ада» по имени Эбигейл, с которой ведет борьбу за свою душу.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Ужасы, Фэнтези, Триллеры

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.2 IMDb