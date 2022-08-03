2 класс. Чтение (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

К. Ушинский «Наше Отечество»
Детям
2 класс. Чтение
Читая - думаем
К. Ушинский «Наше Отечество»

Образовательные0+

На этом уроке вы познакомитесь с рассказами и стихотворениями о своeм отечестве, о своей Родине узнаете, почему для человека так важна его Родина выполните интересные задания.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

