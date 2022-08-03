WinkДетям2 класс. ЧтениеЧитая - думаемК. Ушинский «Наше Отечество»
2 класс. Чтение (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
6.62020, К. Ушинский «Наше Отечество»
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
На этом уроке вы познакомитесь с рассказами и стихотворениями о своeм отечестве, о своей Родине узнаете, почему для человека так важна его Родина выполните интересные задания.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!