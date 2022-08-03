Изумрудный город. Сезон 1. Серия 6
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Изумрудный город
1-й сезон
6-я серия

Изумрудный город (сериал, 2017) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

8.02017, Emerald City
Фэнтези, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В мгновение ока торнадо уносит 20-летнюю Дороти Гейл и полицейскую собаку в мир, далекий от нашего — мистическую землю, охваченную кровавой войной между конкурирующими королевствами, в страну Оз. Дороти попадает в этот опасный мир и раскрывает свою истинную судьбу.

Страна
США
Жанр
Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Изумрудный город»