Изумрудный город. Сезон 1. Серия 1
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Изумрудный город (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.02017, Emerald City
Фэнтези, Приключения18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В мгновение ока торнадо уносит 20-летнюю Дороти Гейл и полицейскую собаку в мир, далекий от нашего — мистическую землю, охваченную кровавой войной между конкурирующими королевствами, в страну Оз. Дороти попадает в этот опасный мир и раскрывает свою истинную судьбу.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Приключения, Драмы, Фэнтези

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Изумрудный город»