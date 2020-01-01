WinkДетям5 класс. ЛитератураУроки А.Н. Архангельского для 5 классаИзучаем теорию литературы. Что такое экранизация литературного произведения. На примере книги «Уроки французского» Валентина Распутина
5 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 18 серия 9 смотреть онлайн
7.02020, Изучаем теорию литературы. Что такое экранизация литературного произведения. На примере книги «Уроки французского» Валентина Распутина
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!