WinkСериалыИзолента Live1-й сезонИЗОЛЕНТА live #32 Виттель и Шахназаров про Собчак, крабов, Дурова и Веника с Вайнштейном
Изолента Live (сериал, 2021) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн
4.62021, ИЗОЛЕНТА live #32 Виттель и Шахназаров про Собчак, крабов, Дурова и Веника с Вайнштейном
Блог18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Изолента Live рассказывает как воспринимать новости правильно, чтобы вы не паниковали и жили в удовольствие. И как воспринимать историю правильно, чтобы вас было невозможно ввести в заблуждение.