Изобретая игры. Серия 13
Wink
Детям
Изобретая игры
1-й сезон
13-я серия

Изобретая игры (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

6.42019, Inventing Games
Мультсериалы0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Добро пожаловать в удивительный мир Джуджу, Миро, Кике, Шая, Мигуи и Додо! У веселых друзей-фантазеров каждый день наполнен необычными приключениями и открытиями. Ребята никогда не скучают, ведь они постоянно придумывают новые игры, представляя себя птицами и зверятами, а ещe – поют, танцуют и познают окружающий мир во всем его многообразии. Присоединяйтесь!

Сериал Изобретая игры 1 сезон 13 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Бразилия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
8 мин / 00:08

Рейтинг