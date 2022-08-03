10 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 14 серия 8 смотреть онлайн

На этом уроке мы продолжим разговор о романе Л.Н. Толстого Война и мир. Мы поговорим о важности описания в романе войны 1812 года. Обратим внимание на персонажей, встречающихся в эпизодах Бородинского сражения.



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