WinkДетям10 класс. ЛитератураЛ.Н. ТолстойИзображение войны 1812 года. Бородинское сражение как кульминационный центр книги
10 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 14 серия 8 смотреть онлайн
5.92020, Изображение войны 1812 года. Бородинское сражение как кульминационный центр книги
Образовательные18+
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О сериале
На этом уроке мы продолжим разговор о романе Л.Н. Толстого Война и мир. Мы поговорим о важности описания в романе войны 1812 года. Обратим внимание на персонажей, встречающихся в эпизодах Бородинского сражения.
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