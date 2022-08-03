Изображение войны 1812 года. Бородинское сражение как кульминационный центр книги
Wink
Детям
10 класс. Литература
Л.Н. Толстой
Изображение войны 1812 года. Бородинское сражение как кульминационный центр книги

10 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 14 серия 8 смотреть онлайн

5.92020, Изображение войны 1812 года. Бородинское сражение как кульминационный центр книги
Образовательные18+

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О сериале

На этом уроке мы продолжим разговор о романе Л.Н. Толстого Война и мир. Мы поговорим о важности описания в романе войны 1812 года. Обратим внимание на персонажей, встречающихся в эпизодах Бородинского сражения.

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Жанр
Образовательные
Время
25 мин / 00:25

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