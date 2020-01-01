WinkДетям10 класс. ЛитератураЛ.Н. ТолстойИзображение войны 1805 года. Шенграбенское сражение. Небо Аустерлица в судьбе Андрея Болконского
10 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 14 серия 7 смотреть онлайн
5.82020, Изображение войны 1805 года. Шенграбенское сражение. Небо Аустерлица в судьбе Андрея Болконского
Образовательные0+
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Сюжет
На этом уроке мы продолжим разговор о романе Л. Толстого Война и мир. Разберем основные военные события романа и действующих лиц, принимающих в них участие. Сравним толстовских героев с их историческими прототипами.
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