Здоровье ребенка. Полезные видеолекции (сериал, 2020) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

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Лекция посвящена наиболее распространенным видам изменения стула у детей. В начале выступления речь идет о диарее. Описывается, чем опасна диарея и когда нужно обратиться к врачу. Далее рассказывается об основных причинах диареи: врожденная недостаточность ферментов, пищевая аллергия, эндокринные нарушения, прием лекарственных препаратов, функциональные причины, инфекционные и воспалительные заболевания. Затем описывается возможное лечение при диарее, которое может назначить врач. Во второй части лекции речь идет о запорах. Описываются основные состояния, которые могут вызвать данную патологию, а также когда необходимо обратиться к врачу.В конце рассказывается о лечении запоров.



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