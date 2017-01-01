WinkДетямИзменения климата1-й сезон8-я серия
Изменения климата (сериал, 2017) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
2017, Climate Change
Документальный12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Документальный сериал National Geographic посвящен проблеме климатических колебаний и рассказывает о последствиях, к которым может привести глобальное потепление. Свои теории выдвигают ученые и исследователи, приводящие красноречивые доказательства опасности возникшей природной ситуации.
Сериал Изменения климата 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.