Изменения климата. Серия 8
Wink
Детям
Изменения климата
1-й сезон
8-я серия

Изменения климата (сериал, 2017) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2017, Climate Change
Документальный12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Документальный сериал National Geographic посвящен проблеме климатических колебаний и рассказывает о последствиях, к которым может привести глобальное потепление. Свои теории выдвигают ученые и исследователи, приводящие красноречивые доказательства опасности возникшей природной ситуации.

Сериал Изменения климата 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг