Изменения климата. Серия 7
Wink
Детям
Изменения климата
1-й сезон
7-я серия

Изменения климата (сериал, 2017) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2017, Climate Change
Документальные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Документальный сериал National Geographic посвящен проблеме климатических колебаний и рассказывает о последствиях, к которым может привести глобальное потепление. Свои теории выдвигают ученые и исследователи, приводящие красноречивые доказательства опасности возникшей природной ситуации.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Документальные

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