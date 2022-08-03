WinkДетям9 класс. История РоссииСССР в послевоенные годыИзменение политической системы СССР в период оттепели
9 класс. История России (сериал, 2020) сезон 5 серия 2 смотреть онлайн
6.82020, Изменение политической системы СССР в период оттепели
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Сегодня на уроке мы поговорим об изменениях в политической системе СССР в период оттепели (19561964), познакомимся с личностью Хрущева и его основными реформами, узнаем о партийном сговоре против Хрущева и причинах падения лидера
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!