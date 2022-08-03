9 класс. История России (сериал, 2020) сезон 5 серия 2 смотреть онлайн

Сегодня на уроке мы поговорим об изменениях в политической системе СССР в период оттепели (19561964), познакомимся с личностью Хрущева и его основными реформами, узнаем о партийном сговоре против Хрущева и причинах падения лидера



