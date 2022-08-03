Измена (2011) (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Измена (2011). Серия 1
О сериале

Привычная реальность или голубая мечта? Синица в руке или журавль в небе? Семья или любовь? Сорокалетняя Наталья никогда не думала, что на эти сложные вопросы однажды придется ответить ей самой. В ее стабильной жизни есть все: прекрасная работа, двое красивых детей, муж Михаил - лучший хирург города. И выглядит она прекрасно. Живи и радуйся. Да вот только одна старая душевная рана не дает женщине покоя: когда-то, еще в школьные годы, Наталья любила своего одноклассника – Сергея. Каково же было ее удивление, когда, спустя двадцать лет, Сергей вернулся в родной город! И успешная, счастливая Наталья оказалась перед трудным выбором…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
4.2 IMDb

