Измена (2011) (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Привычная реальность или голубая мечта? Синица в руке или журавль в небе? Семья или любовь? Сорокалетняя Наталья никогда не думала, что на эти сложные вопросы однажды придется ответить ей самой. В ее стабильной жизни есть все: прекрасная работа, двое красивых детей, муж Михаил - лучший хирург города. И выглядит она прекрасно. Живи и радуйся. Да вот только одна старая душевная рана не дает женщине покоя: когда-то, еще в школьные годы, Наталья любила своего одноклассника – Сергея. Каково же было ее удивление, когда, спустя двадцать лет, Сергей вернулся в родной город! И успешная, счастливая Наталья оказалась перед трудным выбором…

