Изгой. Сезон 2. Серия 7
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2-й сезон
7-я серия

Изгой (сериал, 2018) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

7.72018, Outcast
Ужасы, Мистика18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сериал рассказывает о Кайле Барнсе, молодом человеке, одержимом демонами. С помощью священника Кайл начинает путь, цель которого — найти ответы, чтобы обрести неведомую ему нормальную жизнь. Но то, что герой в итоге узнает, может изменить его судьбу — и судьбы всего мира — навсегда.

Страна
США
Жанр
Мистика, Ужасы, Драма
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Изгой»