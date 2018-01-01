Изгой. Сезон 2. Серия 10
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2-й сезон
10-я серия

Изгой (сериал, 2018) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

7.72018, Outcast
Ужасы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сериал рассказывает о Кайле Барнсе, молодом человеке, одержимом демонами. С помощью священника Кайл начинает путь, цель которого — найти ответы, чтобы обрести неведомую ему нормальную жизнь. Но то, что герой в итоге узнает, может изменить его судьбу — и судьбы всего мира — навсегда.

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

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