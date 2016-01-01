Изгой. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Изгой
1-й сезон
8-я серия

Изгой (сериал, 2016) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

7.72016, Outcast
Ужасы, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сериал рассказывает о Кайле Барнсе, молодом человеке, одержимом демонами. С помощью священника Кайл начинает путь, цель которого — найти ответы, чтобы обрести неведомую ему нормальную жизнь. Но то, что герой в итоге узнает, может изменить его судьбу — и судьбы всего мира — навсегда.

Сериал Изгой 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Мистика, Ужасы, Криминал, Драма, Детектив
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Изгой»