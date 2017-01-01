Wink
Сериалы
Изгоняющий дьявола
2-й сезон
3-я серия

Изгоняющий дьявола (сериал, 2017) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

2017, The Exorcist
Ужасы18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Одна из самых популярных тем в мировом кинематографе впервые воплощена в сериале. Снятый по мотивам романа Уильяма Блэтти фильм “Изгоняющий дьявола” Уильяма Фридкина, признан чуть ли не самым страшным за всю историю.

Сериал Изгоняющий дьявола 2 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Изгоняющий дьявола»