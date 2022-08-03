Изгоняющий дьявола (сериал, 2016) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
2016, The Exorcist
Ужасы18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Одна из самых популярных тем в мировом кинематографе впервые воплощена в сериале. Снятый по мотивам романа Уильяма Блэтти фильм “Изгоняющий дьявола” Уильяма Фридкина, признан чуть ли не самым страшным за всю историю. Одноименная телеверсия обещает быть не менее пугающей...
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.9 IMDb
- ДЭРежиссёр
Джейсон
Энслер
- МНРежиссёр
Майкл
Нанкин
- БДРежиссёр
Билл
Джонсон
- Режиссёр
Тиндж
Кришнан
- АЭАктёр
Альфонсо
Эррера
- Актёр
Бен
Дэниелс
- КЭАктёр
Курт
Эгиаван
- ХКАктриса
Ханна
Касулка
- БХАктриса
Брианна
Хоуи
- ЛЦАктриса
Ли
Цзюнь Ли
- БХАктриса
Брианна
Хилдебранд
- АРАктёр
Алан
Рак
- Актёр
Джон
Чо
- Актриса
Джина
Дэвис
- АССценарист
Адам
Стейн
- ДСПродюсер
Джереми
Слейтер
- КРХудожник
Кен
Ремпел
- ЧУХудожник
Чарльз
Уильям Брин
- ЭТХудожник
Этан
Тобман
- ДХКомпозитор
Дэниэл
Харт
- ТБКомпозитор
Тайлер
Бейтс