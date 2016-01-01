Изгоняющий дьявола (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2016, The Exorcist
Ужасы18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Одна из самых популярных тем в мировом кинематографе впервые воплощена в сериале. Снятый по мотивам романа Уильяма Блэтти фильм “Изгоняющий дьявола” Уильяма Фридкина, признан чуть ли не самым страшным за всю историю. Одноименная телеверсия обещает быть не менее пугающей...
Сериал Изгоняющий дьявола 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.9 IMDb
- ДЭРежиссёр
Джейсон
Энслер
- МНРежиссёр
Майкл
Нанкин
- БДРежиссёр
Билл
Джонсон
- Режиссёр
Тиндж
Кришнан
- АЭАктёр
Альфонсо
Эррера
- Актёр
Бен
Дэниелс
- КЭАктёр
Курт
Эгиаван
- ХКАктриса
Ханна
Касулка
- БХАктриса
Брианна
Хоуи
- ЛЦАктриса
Ли
Цзюнь Ли
- БХАктриса
Брианна
Хилдебранд
- АРАктёр
Алан
Рак
- Актёр
Джон
Чо
- Актриса
Джина
Дэвис
- АССценарист
Адам
Стейн
- ДСПродюсер
Джереми
Слейтер
- КРХудожник
Кен
Ремпел
- ЧУХудожник
Чарльз
Уильям Брин
- ЭТХудожник
Этан
Тобман
- ДХКомпозитор
Дэниэл
Харт
- ТБКомпозитор
Тайлер
Бейтс