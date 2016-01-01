Изгои. Сезон 1. Серия 7
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Изгои (сериал, 2016) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2016, Outsiders
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Высоко в горах Аппалачи ведет уединенную жизнь клан Фарреллов. Семейство следует собственным законам и оберегает свою самобытность от внешнего мира. Когда на территорию Фарреллов покушается крупная корпорация, они решают отстоять родные земли любыми, даже самыми жестокими, методами.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Изгои»

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