Изгои (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2016, Outsiders
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Высоко в горах Аппалачи ведет уединенную жизнь клан Фарреллов. Семейство следует собственным законам и оберегает свою самобытность от внешнего мира. Когда на территорию Фарреллов покушается крупная корпорация, они решают отстоять родные земли любыми, даже самыми жестокими, методами.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Джон
Эмиел
- АБРежиссёр
Адам
Бернштейн
- ЭБРежиссёр
Эндрю
Бернштейн
- Актёр
Дэвид
Морс
- РХАктёр
Райан
Херст
- КГАктёр
Кайл
Галлнер
- КДАктриса
Кристина
Джексон
- ТМАктёр
Томас
М. Райт
- ДААктриса
Джиллиан
Алекси
- ФСАктриса
Фрэнси
Свифт
- РХАктриса
Ребекка
Харрис
- ЛКАктриса
Лори
Клатшер
- МДАктёр
Марк
Джеффри Миллер
- ПТСценарист
Питер
Толан
- ДКПродюсер
Дэниэл
Кэри
- Продюсер
Пол
Джаматти
- ТБХудожник
Тим
Бич
- СБХудожница
Сара
Бирс
- ХЛМонтажёр
Ховард
Ледер
- ИВМонтажёр
Иван
Виктор
- ХРОператор
Хайме
Рейносо
- ДХКомпозитор
Дхани
Харрисон