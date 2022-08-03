Изгои. Сезон 1. Серия 11
Wink
Сериалы
Изгои
1-й сезон
11-я серия

Изгои (сериал, 2016) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

2016, Outsiders
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Высоко в горах Аппалачи ведет уединенную жизнь клан Фарреллов. Семейство следует собственным законам и оберегает свою самобытность от внешнего мира. Когда на территорию Фарреллов покушается крупная корпорация, они решают отстоять родные земли любыми, даже самыми жестокими, методами.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Изгои»