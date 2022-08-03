WinkДетям7 класс. ОбществознаниеЧеловек и экономикаИз чего состоит производство
7 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн
6.22020, Из чего состоит производство
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Производство не стоит на месте. Оно интенсивно развивается, снабжая человека всем необходимым в его повседневной жизни. Из чего состоит производство, какие затраты на него нужны? Что такое прибыль, каким способом ее повысить? Для чего нужно разделение труда? Все эти вопросы будут рассмотрены на данном уроке.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!