7 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн

Производство не стоит на месте. Оно интенсивно развивается, снабжая человека всем необходимым в его повседневной жизни. Из чего состоит производство, какие затраты на него нужны? Что такое прибыль, каким способом ее повысить? Для чего нужно разделение труда? Все эти вопросы будут рассмотрены на данном уроке.



