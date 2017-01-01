Ивановы-Ивановы. Сезон 2. Серия 6
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Ивановы-Ивановы
2-й сезон
6-я серия

Ивановы-Ивановы (сериал, 2017) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

2017, Ивановы-Ивановы. Сезон 2. Серия 6
Комедии16+

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Сюжет

Малообеспеченные супруги Ивановы узнают, что их 16-летний сын — на самом деле отпрыск богачей Ивановых, которые в свою очередь воспитывают в роскоши ребенка бедняков. Виной всему ошибка работников роддома, всплывшая спустя годы. Как поступят связанные судьбой, но такие разные однофамильцы?

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»