WinkДетям10 класс. История РоссииРоссия в XVI векеИван IV – начало правления
10 класс. История России (сериал, 2020) сезон 6 серия 2 смотреть онлайн
6.52020, Иван IV – начало правления
Образовательные0+
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Сюжет
На сегодняшнем уроке мы начнем разговор о первом боговенчанном царе на московском престоле Иване IV, получившем прозвище Грозный.
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