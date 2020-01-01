Иван IV – начало правления
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Детям
10 класс. История России
Россия в XVI веке
Иван IV – начало правления

10 класс. История России (сериал, 2020) сезон 6 серия 2 смотреть онлайн

6.52020, Иван IV – начало правления
Образовательные0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

На сегодняшнем уроке мы начнем разговор о первом боговенчанном царе на московском престоле Иване IV, получившем прозвище Грозный.

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