10 класс. История России (сериал, 2020) сезон 6 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

На сегодняшнем уроке мы начнем разговор о первом боговенчанном царе на московском престоле Иване IV, получившем прозвище Грозный.



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