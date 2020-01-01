10 класс. История России (сериал, 2020) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн

Данный видеоурок создан специально для самостоятельного изучения темы Иван III. Объединение русских земель. Государственные реформы Ивана III. Пользователи узнают о воцарении Ивана III, его 43-летнем правлении и роли в истории России, которую так и не оценили потомки. Далее учитель расскажет о том, как объединялись все русские земли.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

