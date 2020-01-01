10 класс. История России (сериал, 2020) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн

Иван III. Объединение русских земель. Государственные реформы Ивана III
10 класс. История России
Русь во второй половине XV – начале XVI вв.
Иван III. Объединение русских земель. Государственные реформы Ивана III

Иван III. Объединение русских земель. Государственные реформы Ивана III
Данный видеоурок создан специально для самостоятельного изучения темы Иван III. Объединение русских земель. Государственные реформы Ивана III. Пользователи узнают о воцарении Ивана III, его 43-летнем правлении и роли в истории России, которую так и не оценили потомки. Далее учитель расскажет о том, как объединялись все русские земли.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

