5 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 9 серия 2 смотреть онлайн

7.02020, Иван Андреевич Крылов. Слово о баснописце. «Ворона и лисица». Обличение человеческих пороков в басне
На этом уроке вы узнаете о жизни и творчестве Ивана Андреевича Крылова, познакомитесь с его басней Ворона и лисица, проанализируете еe, рассмотрите, какими способами создавались образы персонажей басни, проведeте сравнительный анализ басен Крылова и Эзопа.
