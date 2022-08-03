Иван Андреевич Крылов. Слово о баснописце. «Ворона и лисица». Обличение человеческих пороков в басне
Wink
Детям
5 класс. Литература
Истоки басенного жанра
Иван Андреевич Крылов. Слово о баснописце. «Ворона и лисица». Обличение человеческих пороков в басне

5 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 9 серия 2 смотреть онлайн

7.02020, Иван Андреевич Крылов. Слово о баснописце. «Ворона и лисица». Обличение человеческих пороков в басне
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На этом уроке вы узнаете о жизни и творчестве Ивана Андреевича Крылова, познакомитесь с его басней Ворона и лисица, проанализируете еe, рассмотрите, какими способами создавались образы персонажей басни, проведeте сравнительный анализ басен Крылова и Эзопа.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Жанр
Образовательные
Время
14 мин / 00:14

Рейтинг