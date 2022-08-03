5 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 9 серия 2 смотреть онлайн

На этом уроке вы узнаете о жизни и творчестве Ивана Андреевича Крылова, познакомитесь с его басней Ворона и лисица, проанализируете еe, рассмотрите, какими способами создавались образы персонажей басни, проведeте сравнительный анализ басен Крылова и Эзопа.



