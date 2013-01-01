Итоги Второй мировой войны
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9 класс. Всеобщая история
Новейшая история. Первая половина XX в.
Итоги Второй мировой войны

9 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 17 смотреть онлайн

6.02013, Итоги Второй мировой войны
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Всеобщая история. XIX векНовейшая история. Первая половина XX в.Новейшая история. Вторая половина XX-начало XXI века

Сюжет

Подписанием Акта о капитуляции Японии 2 сентября 1945 года завершилась Вторая мировая война, длившаяся 6 лет ; с 1 сентября 1939 года. После войны на мировой арене появились два новых государства ; мировые державы, влиявшие на огромные территории, и государства с многомиллионным населением. Европа и мир вступили в эпоху противостояния двух мировых систем ; капиталистической и коммунистической. О первых итогах Второй мировой войны пойдет речь на этом уроке.

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