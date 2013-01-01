WinkДетям9 класс. Всеобщая историяНовейшая история. Первая половина XX в.Итоги Второй мировой войны
9 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 17 смотреть онлайн
6.02013, Итоги Второй мировой войны
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
- 0+17 мин
9 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 1
- 0+22 мин
9 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 2
- 0+24 мин
9 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 3
- 0+27 мин
9 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 4
- 0+32 мин
9 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 5
- 0+24 мин
9 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 6
- 0+36 мин
9 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 7
- 0+42 мин
9 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 8
- 0+26 мин
9 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 9
- 0+28 мин
9 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 10
- 0+23 мин
9 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 11
- 0+26 мин
9 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 12
- 0+35 мин
9 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 13
- 0+23 мин
9 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 14
- 0+27 мин
9 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 15
- 0+31 мин
9 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 16
- 0+26 мин
9 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 17
Сюжет
Подписанием Акта о капитуляции Японии 2 сентября 1945 года завершилась Вторая мировая война, длившаяся 6 лет ; с 1 сентября 1939 года. После войны на мировой арене появились два новых государства ; мировые державы, влиявшие на огромные территории, и государства с многомиллионным населением. Европа и мир вступили в эпоху противостояния двух мировых систем ; капиталистической и коммунистической. О первых итогах Второй мировой войны пойдет речь на этом уроке.
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