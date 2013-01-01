Итоги Первой мировой войны
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9 класс. Всеобщая история
Новейшая история. Первая половина XX в.
Итоги Первой мировой войны

9 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

6.02013, Итоги Первой мировой войны
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Всеобщая история. XIX векНовейшая история. Первая половина XX в.Новейшая история. Вторая половина XX-начало XXI века

Сюжет

Каковы были итоги Первой мировой войны? Как сложилась судьба воюющих государств? К чему привели эти итоги в дальнейшем? Данный урок посвящен ответам на эти вопросы.

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