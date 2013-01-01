9 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Каковы были итоги Первой мировой войны? Как сложилась судьба воюющих государств? К чему привели эти итоги в дальнейшем? Данный урок посвящен ответам на эти вопросы.





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