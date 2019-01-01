Итальянская кухня с Сильвией Коллока (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
2019, Silvia´s Italian table
ТВ-шоу12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Итальянская кухня с Сильвией - это уникальное ток-шоу, посвященное кулинарии, в котором принимают участие различные знаменитости. Ведущая этого шоу, Сильвия Коллока, каждую неделю приглашает к себе на передачу трех интересных людей, чтобы приготовить вместе с ними на своей кухне что-нибудь вкусное и заодно поболтать на интересные темы.
