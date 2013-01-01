Италия в 1920 - 30-е гг
Wink
Детям
9 класс. Всеобщая история
Новейшая история. Первая половина XX в.
Италия в 1920 - 30-е гг

9 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

6.02013, Италия в 1920 - 30-е гг
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Всеобщая история. XIX векНовейшая история. Первая половина XX в.Новейшая история. Вторая половина XX-начало XXI века

Сюжет

Италия, вступив в Первую мировую войну на стороне Антанты в 1915 году и покинув уже нежизнеспособный Тройственный союз с Германией и Австро-Венгрией, вышла из неё победительницей. В дальнейшем в Италии установился тоталитарный режим, способствующий террору. Внутренней и внешней политике Италии посвящен данный урок.

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