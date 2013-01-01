Истребители. 9 серия
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Истребители
1-й сезон
9-я серия
9.32013, Истребители. 9 серия
Драмы12+

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Истребители (сериал, 2013) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сюжет

В разгаре Великая Отечественная Война. Молодые летчики Леонид и Борис по прибытии в летную школу узнают, что они зачислены в авиационный полк и их отправят на фронт. Им придется выполнять роль штурмовиков, быть ответственными и бесстрашными, следовать приказам любой сложности без страха за свои жизни...

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Информация

Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Истребители»