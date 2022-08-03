Wink
История жизни
1-й сезон
2-я серия

История жизни (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2014, Life Story
Документальный12+

История Жизни, рассказанная Дэвидом Аттенборо, переносит нас в величайшее из всех приключений — путешествие по жизни. Любое животное, ведомое инстинктом, озабочено тем, чтобы оставить после себя потомство, передать свои гены последующим поколениям. Быть может для них это своеобразная, связующая нить между прошлым и будущим.

Великобритания
Документальный
SD
58 мин / 00:58

8.8 КиноПоиск
9.0 IMDb