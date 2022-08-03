WinkДетямИстория жизни1-й сезон2-я серия
История жизни (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2014, Life Story
Документальный12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
История Жизни, рассказанная Дэвидом Аттенборо, переносит нас в величайшее из всех приключений — путешествие по жизни. Любое животное, ведомое инстинктом, озабочено тем, чтобы оставить после себя потомство, передать свои гены последующим поколениям. Быть может для них это своеобразная, связующая нить между прошлым и будущим.
СтранаВеликобритания
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время58 мин / 00:58
Рейтинг
8.8 КиноПоиск
9.0 IMDb
- СЛРежиссёр
Софи
Лэнфиар
- ЭНРежиссёр
Эмма
Нэппер
- ДААктёр
Дэвид
Аттенборо
- ЭНАктриса
Эмма
Нэппер
- СЛАктриса
Софи
Лэнфиар
- ДМАктёр
Джэйми
МакФерсон
- МПАктёр
Марк
Пэйн-Гилл
- ДМАктёр
Джастин
Магвайр
- МУАктёр
Матео
Уиллис
- ХМАктёр
Хью
Миллер
- КПродюсер
Кит
- МГПродюсер
Майкл
Гантон
- СЛПродюсер
Софи
Лэнфиар
- МБПродюсер
Майлз
Бартон
- ДМОператор
Джэйми
МакФерсон
- ПСОператор
Пол
Стюарт
- МГКомпозитор
Мюррэй
Голд