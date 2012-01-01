История жизни (2012). Серия 5
Wink
Детям
История жизни (2012)
1-й сезон
5-я серия

История жизни (2012) (сериал, 2012) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2012, История жизни (2012). Серия 5
Документальные6+

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Сюжет

Научно-познавательный проект из Южной Кореи рассказывает историю развития жизни на Земле: от одноклеточных организмов и древних существ до появления человечества и его впечатляющего технологического расцвета. Пять серий, сотни ответов на научные вопросы и миллионы лет эволюции.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Документальные

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