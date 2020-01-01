WinkДетям8 класс. ХимияВещества и их превращенияИстория открытия водорода. Получение и физические свойства водорода
8 класс. Химия (сериал, 2020) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
7.52020, История открытия водорода. Получение и физические свойства водорода
Образовательные0+
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Сюжет
Урок посвящен изучению физических свойств и способов получения самого легкого газа водорода. В уроке рассмотрена история открытия водорода. Изучив материалы урока, вы также узнаете, как можно отличить водород от других газообразных веществ.
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