8 класс. Химия (сериал, 2020) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Урок посвящен изучению физических свойств и способов получения самого легкого газа водорода. В уроке рассмотрена история открытия водорода. Изучив материалы урока, вы также узнаете, как можно отличить водород от других газообразных веществ.



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