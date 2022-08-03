История, которую следует прочесть в день, когда ты влюбишься (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

История, которую следует прочесть в день, когда ты влюбишься. Сезон 1. Серия 4
История, которую следует прочесть в день, когда ты влюбишься
1-й сезон
4-я серия

9.02019, Hajimete Koi o Shita Hi ni Yomu Hanashi
Мелодрама, Комедия16+

Эта серия пока недоступна

О сериале

32-летняя Дзюнко Харуми когда-то мечтала попасть в университет Тодай, а теперь работает преподавателем в подготовительной школе. Однажды в ее жизни появляются три молодых человека: умный и способный двоюродный брат Масаси Якумо, отвязный парень Юри Кeхэи и бывший одноклассник Ямасита, который является классным руководителем Юри. После встречи с этими парнями жизнь Дзюнко начинает круто меняться.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb