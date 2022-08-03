История, которую следует прочесть в день, когда ты влюбишься (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

32-летняя Дзюнко Харуми когда-то мечтала попасть в университет Тодай, а теперь работает преподавателем в подготовительной школе. Однажды в ее жизни появляются три молодых человека: умный и способный двоюродный брат Масаси Якумо, отвязный парень Юри Кeхэи и бывший одноклассник Ямасита, который является классным руководителем Юри. После встречи с этими парнями жизнь Дзюнко начинает круто меняться.

