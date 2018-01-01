Серия 6: Часть 1
Wink
Детям
История искусства в 10 шедеврах
1-й сезон
Серия 6: Часть 1

История искусства в 10 шедеврах (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2018, Серия 6: Часть 1
Образовательные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Чтобы понять историю искусства, мы рассмотрим 10 шедевров со всех возможных ракурсов. Начнeм с древнегреческой скульптуры и доберeмся до перформансов Марины Абрамович. Это онлайн-курс лектория «Синхронизация»

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