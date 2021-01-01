От штиля до шторма
Wink
Детям
Истории о нас
3-й сезон
От штиля до шторма
8.22021, От штиля до шторма
ТВ-шоу, Документальный0+

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Истории о нас (сериал, 2021) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Первый опыт телеканала HISTORY по созданию локального российского контента. Премьера состоялась в 2018 году, а в марте 2020-го вышел 2-й сезон. Эпизоды представляют разные фрагменты истории: от зарождения наскальной живописи до становления реалистичной компьютерной графики. В центре документальных фильмов — россияне, чьи необычные профессии и увлечения связаны с сохранением исторического наследия.

Сериал От штиля до шторма 3 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу, Документальный
Качество
Full HD
Время
8 мин / 00:08

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