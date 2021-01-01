Истории о нас (сериал, 2021) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Кочевая культура казахов
Кочевая культура казахов
8.22021, Кочевая культура казахов
ТВ-шоу, Документальный0+

О сериале

Первый опыт телеканала HISTORY по созданию локального российского контента. Премьера состоялась в 2018 году, а в марте 2020-го вышел 2-й сезон. Эпизоды представляют разные фрагменты истории: от зарождения наскальной живописи до становления реалистичной компьютерной графики. В центре документальных фильмов — россияне, чьи необычные профессии и увлечения связаны с сохранением исторического наследия.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу, Документальный
Качество
Full HD
Время
13 мин / 00:13

