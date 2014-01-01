Истории леопарда. Сезон 1. Серия 6
Истории леопарда
1-й сезон
6-я серия

Истории леопарда (сериал, 2014) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Документальный12+

Это истории спасения и выживания. Проект о тех, кто посвятил свою жизнь изучению и спасению самых редких хищных кошек — дальневосточных леопардов. Съемочная группа телеканала провела в заповеднике три месяца, чтобы показать и рассказать, что на деле означает работа по восстановлению популяции.

Россия
Документальный
29 мин / 00:29

