Истории леопарда (сериал, 2014) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Истории леопарда (сериал, 2014)
2014, Истории леопарда. Сезон 1. Серия 5
Документальный
О сериале
Это истории спасения и выживания. Проект о тех, кто посвятил свою жизнь изучению и спасению самых редких хищных кошек — дальневосточных леопардов. Съемочная группа телеканала провела в заповеднике три месяца, чтобы показать и рассказать, что на деле означает работа по восстановлению популяции.