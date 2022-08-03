Истории леопарда (сериал, 2014) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Это истории спасения и выживания. Проект о тех, кто посвятил свою жизнь изучению и спасению самых редких хищных кошек — дальневосточных леопардов. Съемочная группа телеканала провела в заповеднике три месяца, чтобы показать и рассказать, что на деле означает работа по восстановлению популяции.

