Истории леопарда (сериал, 2014) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Это истории спасения и выживания. Проект о тех, кто посвятил свою жизнь изучению и спасению самых редких хищных кошек — дальневосточных леопардов. Съемочная группа телеканала провела в заповеднике три месяца, чтобы показать и рассказать, что на деле означает работа по восстановлению популяции.



Сериал Истории леопарда 1 сезон 11 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.