Истории Кремниевой долины. Серия 3
Wink
Детям
Истории Кремниевой долины
1-й сезон
3-я серия

Истории Кремниевой долины (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2017, Silicon Valley: The Untold Story
Документальные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

К югу от Сан-Франциско находится ареал, где рождаются не просто новые продукты, а целые новые направления индустрии. Здесь разрабатывают и производят компьютеры и их составляющие, микропроцессоры, устройства мобильной связи и программное обеспечение.

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