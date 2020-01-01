Истории Баданаму (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Темы, которые исследуют истории, имеют ключевое значение для развития в жизни детей дошкольного возраста и вто же время наполнены удивительными чудесами и сюрпризами. Будь то прогулка под дождем, купание или посадка растений, т.е. самые обычные события в Баданаму всегда превращаются в радостное веселье. В Баданаму обучение и веселье существуют в совершенной гармонии. Благодаря полной вовлеченности в сюжет, юные зрители получают важные социальные, эмоциональные и практические уроки, такие как: построение позитивных отношений, творческое обучение и воспитание любопытства.



Сериал Истории Баданаму 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.