Историческая тема в творчестве Пушкина. «История Пугачева»
Wink
Детям
8 класс. Литература
Из литературы XIX века
Историческая тема в творчестве Пушкина. «История Пугачева»

8 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 5 серия 4 смотреть онлайн

5.52020, Историческая тема в творчестве Пушкина. «История Пугачева»
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На этом уроке мы поговорим о творчестве Александра Сергеевича Пушкина, о месте истории в его произведениях. Разберем исторические факты, которые стали основой для написания Истории Пугачева.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Сериал Историческая тема в творчестве Пушкина 5 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Образовательные
Время
29 мин / 00:29

Рейтинг