Исследователь (сериал, 2015) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2015, EXPLORER
Документальный18+
О сериале
Журналист-расследователь Брайан Кристи отправляется с беспрецедентной миссией, разоблачающей торговцев слоновой костью, которые финансируют некоторых из самых известных ополченцев и террористических групп в Африке. Работая с одним из ведущих в мире таксидермистов, он скрывает сложный GPS-трекер в невероятно реалистичном бивне из искусственной слоновой кости, бросает его в сердце страны, где ведется браконьерство, и отслеживает его движения, чтобы выследить основные моменты торговли слоновой костью.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
7.3 IMDb