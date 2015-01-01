Исследователь. Сезон 1. Серия 25
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Исследователь (сериал, 2015) сезон 1 серия 25 смотреть онлайн

2015, EXPLORER
Документальные18+

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Сюжет

Журналист-расследователь Брайан Кристи отправляется с беспрецедентной миссией, разоблачающей торговцев слоновой костью, которые финансируют некоторых из самых известных ополченцев и террористических групп в Африке. Работая с одним из ведущих в мире таксидермистов, он скрывает сложный GPS-трекер в невероятно реалистичном бивне из искусственной слоновой кости, бросает его в сердце страны, где ведется браконьерство, и отслеживает его движения, чтобы выследить основные моменты торговли слоновой костью.

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Рейтинг

7.3 IMDb